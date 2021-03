Concurs pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor și activismului civic. Care sunt condițiile de înscriere

18:30

Potrivit raportului Freedom in the World 2021 (Libertatea în lume) al organizației Freedom House, Republica Moldova nu a înregistrat în 2020 schimbări la capitolul libertății presei, comparativ cu anul precedent, iar cele mai influente canale de televiziune continuă să fie afiliate partidelor politice. Cu un scor de 61 de puncte din 100, Republica Moldova rămâne în lista țărilor „parțial libere”. Articolul ​Republica Moldova rămâne o democrație „parțial liberă”. Am acumulat cu un punct mai mult decât anul trecut apare prima dată în #diez.