Rămân împreună! Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au reacționat: „Lucrăm la unele probleme”

16:40

Natalia Gordienko își promovează intens melodia „Sugar", cu care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision. Interpreta are toată susținerea lui Filip Kirkorov, care este producătorul ei pentru concursul Eurovision 2021. Recent, artista a avut ocazia să cânte pe scena palatului din Kremlin.