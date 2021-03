Nu mai mult de 10! Regiunile din Republica Moldova unde sâmbătă au fost confirmate cele mai puține cazuri de COVID-19

19:00

Președinția recomandă instituirea stării de urgență timp de două săptămâni. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara de Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Guvernul are la dispoziție trei zile ca să elaboreze măsurile restrictive corespunzătoare și să înainteze propunerile Parlamentului. Urmează a fi stabilite categoriile de cetățeni care cad sub incidența măsurilor respective, …