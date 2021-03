Primăria Chișinău va organiza mitingul de doliu în cadrul ceremoniei de înhumare a scriitorului Nicolae Dabija

15:30

Dacă va fi un lockdown în Republica Moldova, atunci trebuie să se intervină cu măsuri clare, ca agenții economici, dar și persoanele fizice să nu aibă de suferit. Declarația aparține primarului general Ion Ceban și a fost făcută astăzi după ședința Consiliului Suprem de Securitate. „Dacă eventual în matrice ar putea să existe un scenariu de Lockdown, atunci trebuie să fie gândit foarte clar cum asta corelează cu alte activități. Dacă se închid activitățile economice, atunci cu certitudine trebuie să existe un mecanism compensator. De altfel, oamenii nu vor face față. Aceste scenarii trebuie să colereze cu capacitatea sistemului de sănătate: câte paturi avem, ce resurse umane avem și ce echipamente avem, care să asigură tratamentul pacienților. Evident că am discutat cu protocoale care trebuie să fie revăzute pe partea de intervenție a medicinei primare, intervențiile la instituțiile medicale. Nu ar trebui să existe consultații prin telefon și date indicații medicale”, a declarat Ceban. Ceban afirmă că planul național ar trebuie să fie discutat de către Parlament și ajustat la situația zilei de astăzi. „Noi am avut diferite aspecte, în luna februarie, ianuarie am avut situații în care am închis spitalele pentru Covid-19, iată că am avut o creștere. Astăzi avem o diminuare din agresivitatea în Centrul Covid-19”, a precizat acesta.În cadrul ședinței Comisiei Municipale Excepționale în Sănătate Publică „urmează să ajustăm unele decizii, în conformitate cu cele luate la nivel național”.