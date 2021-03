Roman Chircă: Riscuri imense în Planul Președinției propus Guvernului

13:20

„Eu mă mândresc cu medicii noștri și le mulțumesc pentru suportul lor, m-au ajutat când am trecut prin situații dificile. Sunt sigur că noi toți am avut sute de apeluri din teritoriu, când cineva nu are loc în spital, medicamente… Și noi toți am petrecut pe cineva drag pe ultimul drum. Evident că în această situație ar fi bine măcar cumva să ne abținem de la aceste declarații și manipulări. Ce PR politic și ce rating vrem să obținem pe marginea acestui subiect? Să scoatem medicii în stradă, ori ce dorim noi? Evident că acest comportament este cinic și iresponsabil”, a declarat Batrîncea.Vicepreședintele Parlamentului le-a amintit deputaților PAS cu DA că și ei sunt aleși ai poporului și că în loc de critici ar trebui să vină cu soluții constructive privind depășirea pandemiei."Azi avem “voi trebuie să faceți, voi votați, voi sunteți obligați, voi sunteți responsabili…” Cine voi? Noi toți suntem aleși ai poporului.