Finanțări personalizate în agricultură de la ProCredit Bank: Simplu și la timp

16:20

„Mă consider un om fericit, datorită familiei, datorită susținerii pe care o am din partea celor dragi”, așa crede Dumitru Bârlădean, un tânăr din nordul Moldovei, care pe parcursul a 4 ani a reușit să dezvolte o adevărată afacere de succes. „Lucrez acolo unde m-am născut și am crescut, mai mult, mă ocup cu ceea […]