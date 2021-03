Sâmbăta și duminica fără transport public în municipiul Cahul. Decizia aparține autorităților 

20:30

Un camion cu remorcă au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră din punctul de trecere Giurgiulești-Galați în urma identificării suspecții de fals a certificatelor de înmatriculare a acestora. Incidentul a fost consemnat ieri, 28 februarie curent. Pe direcția intrare în țară, în punctul de trecere Giurgiulești-Galați, pentru efectuarea formalităților de control s-a apropiat un […]