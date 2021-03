CNESP recomandă cetățenilor să se abțină de la organizarea petrecerilor în familii

13:00

În ultimii trei ani, un băiat din comună Braviceni Orhei, a ţinut în frica întreagă localitate. Potrivit Poliţiei din Orhei, recent minorul fost condamnat de către Judecătoria Orhei la un an de privațiune de libertate pentru furt în proporţii deosebit de mari şi răpirea mijloacelor de transport. Pedeapsă s-ar putea însă mări considerabil, date fiind ...