As fi făcut in primul rind o excursie nu in străinătate, ci in toate instituțiile medicale

Nelly Sambris face o diagnoză inițiativelor Maiei Sandu Dacă as fi fost in locul Maiei Sandu as The post As fi făcut in primul rind o excursie nu in străinătate, ci in toate instituțiile medicale appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres