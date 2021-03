După scumpirile în lanț a carburanților, conducerea ANRE a primit vot de neîncredere din partea Parlamentului

13:00

Președintele PSRM a criticat evenimentul organizat săptămâna aceasta de consilierii Maiei Sandu la această vilă, care, în opinia sa, a arătat cât de incompetentă este echipa actualului șef al statului.”Doamna Sandu, dați-vă afară tot serviciul de PR și de presă pe care le aveți. Ce ați văzut acolo? Toată presa a avut posibilitate să meargă acolo cu mine de zeci de ori în patru ani. În fiecare lună câte 50-100 de copii veneau acolo, nu doar din administrația președintelui, dar și din rândul păturilor vulnerabile din întreaga țară”, a spus Dodon la emisiunea de vineri.Igor Dodon a precizat că a lăsat vila de la Condrița într-o stare mult mai bună decât a preluat-o în 2016.”Eu am filmat cum am primit Condrița după Timofti. Și eu am filmat în ziua când am plecat de acolo. Știam că veți umbla cu aberații, pentru că nu vă duce capul de nimic. Căutați să vedeți ce este în veceu sau sub paturi.