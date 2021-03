BREAKING// Vas cu români la bord, capturat de pirați în largul coastelor Beninului

14:10

Serghei Tihanovski, soţul liderului opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a fost pus sub învinuire. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare. Serghei Tihanovski, soţul liderului opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, riscă până la 15 ani de închisoare. Acesta a fost pus oficial sub învinuire pentru patru capete de acuzare. Tihanovski a fost inculpat pentru organizarea […]