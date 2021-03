Zinaida Greceanîi i-a luat la rost pe deputați: „Bă, voi ascultați ce eu grăiesc ori nu?” (FOCUS)

10:20

În martie 2021 facem un an de când viața a migrat pe online. De atunci s-a schimbat felul în care lucrăm, învățăm, ne administrăm afacerile, ne distrăm. Ce soluții digitale noi oferă Moldcell abonaților săi pentru eficientizarea vieții, jobului, comunicării în mediul online am aflat într-o discuție LIVE cu Gheorghe Hîncu, Șef Secție Canale Digitale Moldcell. Tot el ne-a vorbit și despre o inovație în domeniul abonamentelor - NEXT de la Moldcell.