Renunțarea la suzetă: trucuri pentru a face procesul mai ușor

14:00

Laura Cosoi spune că în perioada sarcinii a ținut o dietă care să satisfacă nevoile nutritive ale mamei și copilului. De asemenea, vedeta susține că gravidele nu trebuie să se preocupe foarte tare de kilogramele luate în sarcină. Nașterea bebelușului este o perioadă foarte solicitantă, iar kilogramele în plus vor pleca foarte repede. Citește în continuare despre 5 lucruri pe care să le faci în dieta din sarcină, recomandate de Laura Cosoi. „Multă lume m-a întrebat ce dietă am ținut de am luat nu...