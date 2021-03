Ambasadorul României la Chișinău, după moartea lui Nicolae Dabija: Literatura română este în lacrimi

Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Nicolae Dabija. Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, a transmis un mesaj după moartea scriitorului Nicolae Dabija: „Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura română este in lacrimi. […] Articolul Ambasadorul României la Chișinău, după moartea lui Nicolae Dabija: Literatura română este în lacrimi apare prima dată în sinteza.org.

