PSRM ÎȘI MENȚINE ANGAJAMENTUL REFERITOR LA ALEGERILE ANTICIPATE, DOAR DUPĂ STABILIZAREA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE

Infotag, 12 martie 2021 10:30

PSRM ÎȘI MENȚINE ANGAJAMENTUL REFERITOR LA ALEGERILE ANTICIPATE, DOAR DUPĂ STABILIZAREA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE

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10 martie 2021
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UNIUNEA EUROPEANĂ, OMS ȘI GUVERNUL GERMAN AU OFERIT MOLDOVEI UN ALT LOT DE AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 14 MILIOANE DE LEI Infotag
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SONDAJ: PREȘEDINTELE MAIA SANDU ESTE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI DE ÎNCREDERE ÎN RÂNDUL POLITICIENILOR Infotag
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ASTA-I MUZICA PRIMĂVERII! Infotag
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BANCA NAȚIONALĂ A MENŢINUT RATA DE BAZĂ APLICATĂ ÎN POLITICA MONETARĂ Infotag
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REFINANȚEAZĂ-ȚI CREDITELE LA MAIB ȘI ACHITĂ O DOBÂNDĂ MAI MICĂ Infotag
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5 martie 2021
17:00
FOSTUL PREȘEDINTE IGOR DODON OPTEAZĂ PENTRU CONSOLIDAREA ROLULUI PARLAMENTULUI ÎN ȚARĂ Infotag
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, MASTERCARD ȘI MOLDOVA AGROINDBANK ÎNCEP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PLĂŢILOR CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CAPITALĂ Infotag
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DIN 5 MARTIE ÎN MOLDOVA AU INTRAT ÎN VIGOARE NOI REGULEMENTE DE TRECERE A FRONTIERII Infotag
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TRANSNISTRIA AŞTEPTĂ 1810 DOZE DE VACCIN DIN PARTEA ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII Infotag
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A RECUNOSCUT CĂ ACTUALUL GUVERN POATE EFECTUA SCHIMBĂRI DE PERSONAL, CU EXCEPŢIA NUMIRII MINIŞTRILOR Infotag
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PARTIDUL PLATFORMA DA A ADRESAT O SCRISOARE PARTENERILOR OCCIDENTALI PENTRU A-I FI OFERITE SFATURI CU PRIVIRE LA DEPĂŞIREA CRIZEI POLITICE DIN MOLDOVA Infotag
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4 martie 2021
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PROFITĂ DE OFERTELE PROMOȚIEI MĂRȚISOR 2021 DE LA VICTORIABANK Infotag
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​UNIUNEA EUROPEANĂ VA SPRIJINI EFORTURILE ȚĂRILOR VECINE ÎN TRANZIȚIA CĂTRE ENERGIA CURATĂ Infotag
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BERD VA CONTESTA GESTIONAREA OBLIGATORIE A ACTIVELOR PENTRU LOGISTICA DUNĂRII Infotag
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FAMILIILE LUCRĂTORILOR MEDICALI "DECEDAŢI ÎN LUPTA PENTRU COMBATEREA COVID-19" VOR PRIMI INTEMNIZAŢII UNICE ÎN VALOARE DE100 DE MIE DE LEI Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A ANUNŢAT CĂ VACCINUL PFIZER VA AJUNGE ÎN MOLDOVA ÎN A DOUA JUMATATE A LUNII MARTIE Infotag
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3 martie 2021
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INVESTIM ÎN EDUCAȚIA FINANCIARĂ A UNEI NOI GENERAȚII PENTRU SECTORUL BANCAR Infotag
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FINCOMBANK A LANSAT UN NOU PRODUS DE DEPOZIT –CU PLATA DOBÂNZII ÎN AVANS! Infotag
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ÎN PRIMA ZI DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 AU FOST IMUNIZAŢI 751 DE MEDICI ŞI LUCRĂTORI MEDICALI Infotag
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PSRM DOREŞTE SĂ FIE DESTITUIŢI OFICIALII DESEMNAŢI DE VLAD PLAHOTNIUC Infotag
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IA UN CREDIT PENTRU UTILAJ AGRICOL ȘI PARTICIPĂ LA O TOMBOLĂ CU PREMII VALOROASE Infotag
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2 martie 2021
12:30
ÎN MOLDOVA MARȚI AU FOST VACCINAŢI ÎMPOTRIVA COVID-19 PRIMII MEDICI Infotag
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PAS NU VA ACCEPTA FORMA ULTIMATIVĂ DE INVITAŢIE LA UN DIALOG Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ O PARTE DIN VACCINURILE COVID-19 LIVRATE MOLDOVEI VOR FI TRIMISE ÎN TRANSNISTRIA Infotag
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1 martie 2021
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VICTORIABANK LANSEAZĂ CAMPANIA “NIMENI NU OPREȘTE PRIMĂVARA” Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ EFORTELE PREȘEDINTEI MOLDOVEI ÎN REALIZAREA REFORMELOR ȘI ALEGERILOR ANTICIPATE: ȘEFUL CONSILIULUI EUROPEAN Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU CREDE CĂ CURTEA CONSTITUŢIONALĂ TREBUIE SA DEA O EXPLICAŢIE A LEGII GUVERNULUI Infotag
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10:00
ÎN 2020 ÎN MOLDOVA CONSTRUCŢIA LOCUINŢELOR A SCĂZUT Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ VA ALOCA SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE EURO ŢĂRILOR DIN PARTENERIATUL ESTIC, INCLUSIV MOLDOVEI Infotag
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DECLINUL DEMOGRAFIC DIN TRANSNISTRIA ÎN 2020 A CONSTITUIT APROAPE 20% Infotag
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10:00
BAZA PENTRU A PLĂTI DIVIDENDELE VA FI ÎN CONFORMITATE DEPLINĂ CU LEGISLAŢIA: OCTAVIAN ARMAŞU Infotag
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MARŢI ÎN MOLDOVA AU FOST ÎNREGISTRATE MAI MULT DE O MIE DE CAZURI INFECŢII PRIN CORONAVIRUS Infotag
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23 februarie 2021
12:00
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎL ÎNDEAMNĂ PE AMBASADORUL UE „SĂ RESPECTE SUVERANITATEA ȘI INDEPENDENȚA REPUBLICII MOLDOVA” Infotag
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PREMIERUL INTERIMAR ATRAGE ATENȚIA COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE ASUPRA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN TRANSNISTRIA Infotag
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SONDAJUL VOX POPULI DIN FEBRUARIE ARĂTA SCĂDEREA ÎNCREDERII CETĂȚENILOR ÎN INSTITUȚIILE STATULUI ŞI CELE SOCIALE Infotag
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OPINIE: CALEA FERATĂ A MOLDOVEI ESTE „JEFUITĂ ŞI FALIMENTATĂ” Infotag
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ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE TREI SAU PATRU PARTIDE AU ŞANSA DE A INTRA ÎN PARLAMENT: SONDAJ BOP Infotag
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SONDAJ: CETĂȚENII PREFERĂ INTEGRAREA MOLDOVEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ MAI MULT DECÂT ÎN UEE Infotag
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22 februarie 2021
16:00
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ÎN CONDIȚIILE UNEI PANDEMII CETĂȚENIII SUNT ÎNGRIJORAŢI DE RECESIUNEA DIN ECONOMIE ȘI PIERDEREA LEGĂTURILOR SOCIALE Infotag
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13:00
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