UE // Transparent și obiectiv se decide cum va fi modernizat laboratorul furnizorului de servicii de apă și canalizare din Soroca

Asociatia Obsteasc ă Pro Cooperare Regional ă in parteneriat cu Fundația Internațională pentru Dezvoltare Rurală din Bielorusia si Organizația regională a Uniunii profesionale a antreprenorilor din Ucraina in perioada iunie 2020 – februarie 2021 a implementat proiectul: Laboratoare naționale inteligente: promovarea abordării de specializare inteligentă în dezvoltarea regională a Moldovei, Belarusului și Ucrainei.