Igor Dodon explică soluțiile juridice pentru depășirea crizei politice

“Cifrele zilnice de morți și noi cazuri de infecții cu COVID-19, pe fundalul spitalelor arhipline din țară, sunt alarmante. Oamenii se tem pentru viața lor și privesc cu frică prezentul și viitorul imediat. Iar pe fundalul crizei pandemice, se aprofundează și criza politică, care are ecou negativ în toate domeniile vieții. De săptămâna trecută am pornit o discuție între președinții de raioane, pentru a face un schimb de informații despre situația în comunitățile lor, acțiunile pe care le întreprind și am ajuns la concluzia că e nevoie de o guvernare stabilă, pentru depășirea situației de criză politică și pandemică”, a scris Cenușa.