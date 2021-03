A decedat o doctoră în științe medicale din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” din cauza COVID-19

17:00

Universitatea Tehnică a Moldovei, compania de securitate cibernetică ESET și Agenția Europeană pentru Migrație anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru participare la programul de instruire în domeniul Securității Cibernetice. Programul se desfăşoară în cadrul proiectului sprijinit financiar de agenţia slovacă SlovakAid: „Skilled workforce for the Moldovan IT sector: Digital education for young women and creation of a Cyber Security Academy”. Articolul UTM anunță selecție pentru un curs de securitate cibernetică. Cei mai buni studenți vor avea stagii la ESET apare prima dată în #diez.