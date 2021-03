Proiectul PSRM, avizat de Comisia parlamentară! Peste 700 de mii de persoane vor primi pensii și alocații mai mari

12:30

Exact acum un an, în timpul unui briefing de presă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că noul tip de coronavirus COVID-19 este o pandemie. Unii experți consideră că declarația OMS a venit prea târziu. „La începutul lunii ianuarie am știut că aceasta este o pandemie și mulți dintre noi insistam pe acest lucru", a […]