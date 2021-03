Deputat PSRM: Pensionarii vor primi în acest an ajutorul de 1000 lei

23:45

Mai multe întrevederi productive a avut astăzi la Brașov primarul general Ion Ceban. În același timp, potrivit acestuia, împreună cu membri de la Parcul Urban de Autobuze din Chișinău și cu conducerea Primăriei Brașov și cea a societății de transport, Ion Ceban a vizitat sediul Regiei Autonome de Transport Brașov (RATBV).„Ne-au fost prezentată unitățile din cadrul RATBV, dispeceratul, sistemul de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice și a fost organizată o călătorie de probă cu un autobuz electric. Am discutat despre mobilitatea urbană și organizarea lucrului în cadrul entității. Pe de altă parte, am analizat posibilitatea de a achiziționa pentru Chișinău unități de autobuze cu parcurs.Am rămas plăcut impresionat de inițiativele de transformare a parcului auto spre un parc ecologic, Planul de Mobilitate Urbană care urmează să fie actualizat, benzile dedicate, sistemul de GPS. Ne dorim și noi ca Parcul de autobuze din Chișinău să fie administrate eficient, iar acest lucru ar duce la creșterea calității la călătoriile cu transportul public. Aceste exemple ne sunt utile”, a declarat acesta.Totodată, edilul afirmă că ochește mai multe unități cu parcurs, să fie cumpărate și aduse la Chișinău. Ceban afirmă că echipa tehnică urmează să determine, pe componenta exclusiv tehnică, dacă municipalitatea va participa la licitație.„Acum am solicitat această discuție pentru a vedea dacă putem corespunde sub raportul standardelor interne. Am discutat de asemenea cu viceprimarul orașului Brașov, Flavia Boghiu, responsabilă de urbanism, despre mobilitatea urbană, benzi dedicate și despre intenția lor de a elabora PUG-ul orașului Brașov. În același timp am abordat obiectivele și experiențele în acest sens”, conchide acesta.