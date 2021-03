Bilete de reabilitare/recuperare peste rând pentru locuitorii municipiului care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19

18:20

Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 15 februarie – 15 martie, a. c., Î.M. „Piața Centrală” organizează un iarmaroc tematic „Primăvara”, pe strada Mitropolit Varlaam, pe segmentul dintre str. Armenească și Bulgară, fără suspendarea traficului rutier. La târg vor fi comercializate suvenire, flori de grădină, mărțișoare, articole de meșteșugărit și alte mărfuri tematice. Autorizațiile... The post Iarmaroc tematic „Primăvara”, organizat de Î.M. „Piața Centrală” pe str. Mitropolit Varlaam appeared first on Stop COVID-19.