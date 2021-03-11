Оперштаб при Президенте: В течение недели в республику поступит партия «Ремдесивира»
Новости Приднестровья, 11 martie 2021 13:40
Глава государства напомнил о необходимости своевременно формировать запасы лекарств и средств индивидуальной защиты
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 30 minute
13:40
Оперштаб при Президенте: В течение недели в республику поступит партия «Ремдесивира» # Новости Приднестровья
Глава государства напомнил о необходимости своевременно формировать запасы лекарств и средств индивидуальной защиты
Acum o oră
13:10
Оперштаб при Президенте: 12 марта стартует вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneсa # Новости Приднестровья
Первыми привьют сотрудников ковид-стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии
Acum 24 ore
Ieri
11:50
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
9 martie 2021
17:50
10:00 Интерактивные занятия по изоискусству с участниками проекта «Школа-малютка» "Веселая Масленица" – изготовление кукол-мотанок Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 12:40 Масленичные гулянья для подростков и молодёжи «Поиграйте с нами – будете с блинами» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (2 этаж, фойе) 14:00 Общественные слушания по вопросу исполнения бюджета Слободзейского района и г. Слободзея за 2020 год Слободзея, госадминистрация (боль...
Mai mult de 2 zile în urmă
7 martie 2021
6 martie 2021
5 martie 2021
17:50
Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Презентация и спецгашение нового почтового выпуска «Национальная дикая природа под угрозой исчезновения» и нового стандартного выпуска из двух почтовых марок с изображением памятника 55-го подольского полка и Дубоссарской ГЭС. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 15:00 Концертная программа «К милым женщинам с любовью» 17:00 Спектакль...
4 martie 2021
17:50
10:00 Выставка-настроение «Сонет прекрасной даме» (для детей и подростков) г. Тирасполь, филиал № 4 МУ «Центральная библиотечная система г. Тирасполь», ул. Одесская, 82/5 11:00 Открытие выставки «Букет из самых нежных чувств» Отличного работника культуры ПМР - Заслуженного художника ПМР Владимира Мыцыкова г. Тирасполь, Мемориальный дом-музей академика Н. Д. Зелинского 14:00 Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню г. Слободзея, районный Дом культуры (молдавская часть) 14:0...
3 martie 2021
12:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
2 martie 2021
17:50
Игры продлятся до конца июня
1 martie 2021
10:30
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
09:50
Награда присуждена бывшему гендиректору ООО «Хайтек» посмертно
28 februarie 2021
21:10
Награды вручили 27 приднестровцам, внёсшим значительный вклад в развитие Приднестровья
19:40
Награда присуждена бывшему гендиректору ООО «Хайтек» посмертно
12:40
Эту вакцину разработал московский центр имени Гамалеи. По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутника Лайт» — четыре-пять месяцев
27 februarie 2021
14:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 februarie 2021
10:50
С 8 по 28 марта школьники перейдут на дистанционное обучение, будет ограничена работа ресторанов, также запрещено собираться группами более 6 человек
23 februarie 2021
15:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
11:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
22 februarie 2021
16:10
С начала февраля Президент ПМР Вадим Красносельский с инспекцией объездил все города и районы республики. Глава государства проверил, как выполнена реконструкция соцобъектов, а также оценил ход ремонтных работ, которые ещё ведутся в населённых пунктах по программе Фонда капвложений. Фото пресс-службы Президента ПМР Тэги в соцсети 2: Президент Фонд капвложений Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
10:40
На протяжении 20 лет он возглавлял Молдавский металлургический завод
20 februarie 2021
19:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 februarie 2021
16:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
16 februarie 2021
10:10
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 жителей республики
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.