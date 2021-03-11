Оперштаб при Президенте: В течение недели в республику поступит партия «Ремдесивира»

17:50

10:00 Интерактивные занятия по изоискусству с участниками проекта «Школа-малютка» "Веселая Масленица" – изготовление кукол-мотанок Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 12:40 Масленичные гулянья для подростков и молодёжи «Поиграйте с нами – будете с блинами» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (2 этаж, фойе) 14:00 Общественные слушания по вопросу исполнения бюджета Слободзейского района и г. Слободзея за 2020 год Слободзея, госадминистрация (боль...