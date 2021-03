Guvernul cere permisiunea de la parlament să achiziționeze vaccinuri direct de la producători, omițând procedura legală

12:30

Istoric vorbind, celebra balerină, Anna Pavlova a fost muza și temelia inspirației patiserilor și cofetarilor la inventarea prăjiturii care s-o caracterizeze în totalitate. Aerat, ușor, moderat de dulce și elegant, așa ar putea fi caracterizat desertul „Pavlova” atunci când îl guști cu ochii, adevărata magie însă, se întâmplă atunci când îl guști. De ce? Pentru că exteriorul crocant și miezul moale se transformă într-un spectacol de balet pe cerul gurii. Iar fructele, ușor acrii sunt asemeni notelor mijloc a unui parfum, pentru că ele oferă acea eleganță gustativă a desertului. În cele ce urmează o să sugerăm mai multe localuri din Chișinău unde vă puteți îndulci la acest sfârșit de săptămână. Articolul Best of: ușor, aerat și elegant ca dansul unei balerine. Gustăm împreună desertul Pavlova în mai multe localuri din Chișinău apare prima dată în #diez.