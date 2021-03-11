Оперштаб при Президенте: 12 марта стартует вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneсa

Новости Приднестровья, 11 martie 2021 13:10

Первыми привьют сотрудников ковид-стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии

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Acum 15 minute
13:10
Оперштаб при Президенте: 12 марта стартует вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneсa Новости Приднестровья
Первыми привьют сотрудников ковид-стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии
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Анонс мероприятий на 11 марта Новости Приднестровья
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Решение Оперштаба от 4 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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10:00 Интерактивные занятия по изоискусству с участниками проекта «Школа-малютка» "Веселая Масленица" – изготовление кукол-мотанок Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 12:40 Масленичные гулянья для подростков и молодёжи «Поиграйте с нами – будете с блинами» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (2 этаж, фойе) 14:00 Общественные слушания по вопросу исполнения бюджета Слободзейского района и г. Слободзея за 2020 год Слободзея, госадминистрация (боль...
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Анонс мероприятий на 6 марта Новости Приднестровья
Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Презентация и спецгашение нового почтового выпуска «Национальная дикая природа под угрозой исчезновения» и нового стандартного выпуска из двух почтовых марок с изображением памятника 55-го подольского полка и Дубоссарской ГЭС. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 15:00 Концертная программа «К милым женщинам с любовью» 17:00 Спектакль...
4 martie 2021
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Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
10:00 Выставка-настроение «Сонет прекрасной даме» (для детей и подростков) г. Тирасполь, филиал № 4 МУ «Центральная библиотечная система г. Тирасполь», ул. Одесская, 82/5 11:00 Открытие выставки «Букет из самых нежных чувств» Отличного работника культуры ПМР - Заслуженного художника ПМР Владимира Мыцыкова г. Тирасполь, Мемориальный дом-музей академика Н. Д. Зелинского 14:00 Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню г. Слободзея, районный Дом культуры (молдавская часть) 14:0...
3 martie 2021
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Анонс мероприятий на 4 марта Новости Приднестровья
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Решение Оперштаба от 1 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
2 martie 2021
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Анонс мероприятий на 3 марта Новости Приднестровья
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19 марта стартует турнир по мини-футболу «Амолига» Новости Приднестровья
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1 martie 2021
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10:30
#КЭБ_Итоги. Мэрцишор: символ и традиции Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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«Меценат года»: победителем стал Юрий Нилов Новости Приднестровья
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Президент о лауреатах «Человека года»: Все они – Герои нашего времени Новости Приднестровья
Награды вручили 27 приднестровцам, внёсшим значительный вклад в развитие Приднестровья
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COVID-статистика в мире: Подана заявка на регистрацию в РФ «Спутника Лайт» Новости Приднестровья
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27 februarie 2021
14:10
Безнал на таможне: с 1 марта Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 februarie 2021
10:50
COVID-ситуация в мире: Финляндия введёт локдаун на три недели Новости Приднестровья
С 8 по 28 марта школьники перейдут на дистанционное обучение, будет ограничена работа ресторанов, также запрещено собираться группами более 6 человек
23 februarie 2021
15:10
День защитника Отечества в ОГРВ Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
11:50
Как спасти Днестр? Программа от аграриев Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
22 februarie 2021
16:10
Президентские инспекции от Слободзеи до Каменки (фоторепортаж) Новости Приднестровья
С начала февраля Президент ПМР Вадим Красносельский с инспекцией объездил все города и районы республики. Глава государства проверил, как выполнена реконструкция соцобъектов, а также оценил ход ремонтных работ, которые ещё ведутся в населённых пунктах по программе Фонда капвложений. Фото пресс-службы Президента ПМР Тэги в соцсети 2:  Президент Фонд капвложений Поместить в блок 1:  Поместить в блок 2:  Поместить в блок 3: 
10:40
Ушёл из жизни президент ММЗ Анатолий Белитченко Новости Приднестровья
На протяжении 20 лет он возглавлял Молдавский металлургический завод
20 februarie 2021
19:50
Слободзея - Каменка: итоги визита Президента Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 februarie 2021
16:10
Фонд капвложений: приоритет – медицина Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 жителей республики
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