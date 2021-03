NEWS ALERT // Percheziții la Banca Națională a Moldovei, în dosarul „frauda bancară”

17:10

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că fostul șef PD, Vladimir Plahotniuc, ar trebui s-o dea în judecată pe președintele Maia Sandu pentru retragerea Ordinului Republicii. „Chestia asta e ilegală, toți au confirmat. Întrebarea e de ce Plahotniuc n-o dă în judecată, ce „deal" (înțelegere, n.r.) are să nu dea în judecată. Pentru că imediat ce …