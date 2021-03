ULTIMA ORĂ! Dodon a anunțat deciziile Executivului politic al PSRM privind situația politică din țară

15:00

Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, 10 martie, că a înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an în baza inflației din anul precedent. „Trecerea la indexarea pensiilor de două ori pe an, promovată cu mult fast de socialişti în februarie 2020, lovește în continuare în pensionari. După indexarea rușinoasă […]