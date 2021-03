Percheziții la mai multe penitenciare din țară privind dosarul adjunctului ANP, Serghei Demcenco

09:10

Peste 900 de milioane de tone de alimente sunt aruncate în fiecare an, potrivit unui raport recent realizat de ONU. Indicele de deșeuri alimentare din cadrul Programului ONU pentru Mediu a arătat că 17% din alimentele disponibile consumatorilor, în magazine, gospodării și restaurante, merg direct în coș. Aproximativ 60% din aceste deșeuri sunt produse acasă. Pandemia […] Articolul Cumpărâm mai mult decât am putea mânca:900 de milioane de tone de alimente sunt aruncate în fiecare an apare prima dată în sinteza.org.