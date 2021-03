Șoferii din România sunt îndemnați să renunțe la mașini în zilele de vineri și să aleagă transportul public sau bicicleta

10:45

Bucureștiul este orașul în care se pierd cele mai multe ore în trafic la nivel mondial, 134 de ore pe an pentru fiecare șofer, mai multe decât în New York, Moscova sau Paris. INRIX, aplicație de trafic și alertare rutieră, a calculat că media de deplasare în traficul din București este de numai 24 de kilometri pe oră. Bucureștiul a depășit chiar și Bogota, care în clasamentul precedent se situa pe prima poziție, scrie Biziday.ro.