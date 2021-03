Ce spun astrele azi, 11 martie

06:30

Probabil ai auzit stirile: cateva noi tulpini ale virusului Covid-19 au fost descoperite in diferite orase ale lumii. Este normal ca un virus sa sufere mutatii si, in multe cazuri, acestea nu vor afecta neaparat modul in care ne infecteaza sau severitatea simptomelor, explica expertii Self.com. Insa ceea ce stim e ca mutatiile ii ingrijoreaza pe oamenii de stiinta, care ne roaga sa fim ...