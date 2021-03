Care partide ar accede în parlament dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri anticipate

12:00

Iată, iată se face un an de la instaurarea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova. Un an de o viață „altfel”. Un an de readaptare, inventare, acomodare și acceptare a situației. Un an în care ne-am schimbat radical obișnuințele și un an în care am învățat (sperăm) să punem mai mult preț pe libertatea și pe conexiunea noastră cu oamenii. Articolul (foto) „Anul trecut, în ziua asta…” Care sunt ultimele amintiri din telefon ale echipei #diez dinainte de lockdown în Moldova apare prima dată în #diez.