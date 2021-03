Un șofer beat și-a „parcat“ camionul în zidul unei case

16:20

Statele Unite pregătesc acţiuni de ripostă la atacuri cibernetice atribuite Rusiei şi Chinei, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times, un plan considerat „alarmant” de Administraţia Vladimir Putin. Oficiali americani citaţi de cotidianul The New York Times au declarat că Administraţia Joseph Biden pregăteşte în primul rând riposte la atacuri cibernetice atribuite Rusiei. […] Articolul SUA pregătesc riposte la atacurile cibernetice ale Rusiei și Chinei apare prima dată în sinteza.org.