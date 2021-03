Vaccinul împotriva COVID-19: depinde sau nu eficiența lui de mutațiile virusului

17:40

Mulți copii experimentează pavorul nocturn și coșmarurile, însă majoritatea le depășesc odată ce cresc. Potrivit specialiștilor, acestea nu provoacă daune psihologice de lungă durată. Pavorul nocturn și coșmarurile se deosebesc atât prin mecanismul de apariție, cât și prin modul în care îți poți ajuta copilul să le depășească. În continuare vă propunem să aflați care sunt diferențele dintre aceste două dereglări de somn, cum să le recunoști și cum să vă ajutați copilul să le depășească. 1. Pavorul nocturn Pavorul nocturn, deși asemănător coșmarurilor, este mult mai dramatic și se întâmplă deseori copiilor de 3-12 ani. Fenomenul a fost raportat și în cazul copiilor de doar 18 luni. Pare că acesta este mai frecvent în rândul băieților decât al fetelor. Atunci când îl experimentează, cel mic poate striga, țipa și experimenta panica extremă, ba chiar sări speriat din pat. În cadrul reprizelor ochii copilului vor fi deschiși, în timp ce acesta nu va fi treaz în totalitate. Fenomenul se întâmplă în prima parte a nopții și poate continua timp de maxim 15 minute. Uneori reprizele se pot repeta de câteva ori în timpul nopții. Simptomele pavorului nocturn În timpul reprizei de pavor nocturn copilul va experimenta simptomele: - Așezarea bruscă în pat; - Strigătul sau țipatul plin de suferință; - Respirația rapidă și palpitațiile cardiace; - Transpirațiile; - Aruncarea obiectelor în jur; - Acționarea cu supărare. Află ce sunt tantrumurile la copii, de ce apar și cum le poți soluționa. Peste câteva minute sau mai mult copilul se va calma și va reveni la somn. Diferit de coșmaruri, copiii nu vor ține minte pavorul nocturn a doua zi, deoarece în timpul acestuia creierul copilului se află în faza profundă a somnului și nu există imagini mentale care să fie reamintite ulterior. Cauzele apariției pavorului nocturn Pavorul nocturn este cauzat de excitarea generală a sistemului nervos central în timpul somnului. În general, somnul are câteva faze. Coșmarurile au loc în timpul fazei REM a somnului (Rapid Eye Movement sau mișcarea rapidă a ochilor). În mod contrar, pavorul nocturn se întâmplă în faza somnului profund, cunoscută drept non-REM. Pavorul nocturn nu este un vis, ci mai degrabă o reacție rapidă și profundă de teamă, care are loc în timpul tranziției de la o etapă a somnului la alta. De obicei, acesta are loc la 2-3 ore de la adormirea copilului, atunci când are loc tranziția din somnul non-REM sau profund la cel REM sau superficial. De obicei, această tranziție este una ușoară, deși în unele cazuri copilul este speriat și agitat, ceea ce reprezintă pavorul nocturn. Somnul - provocarea omului modern. Ce putem face pentru a nu transforma insomniile în boală? De obicei, fenomenul are loc la copiii care: - Sunt stresați, bolnavi sau obosiți; - Administrează un medicament nou; - Dorm într-o ambianță nouă sau departe de casă; - Dorm insuficient; - Au făcut abuz de cafeină. Pavorul nocturn este un eveniment relativ rar și se întâmplă la 3-6% din copii, în timp ce aproape fiecare copil va experimenta ocazional coșmaruri. În 80% din cazuri, pavorul nocturn apare la copiii părinții cărora au suferit de acestea în copilărie. Din fericire, acest fenomen dispare odată cu maturizarea sistemului nervos central. Urinatul în pat - din ce motive apare și cum le poți soluționa. Cum îți poți ajuta copilul Mulți părinți se simt stresați și neajutorați atunci când copilul experimentează această stare. Cea mai bună cale de a-ți ajuta copilul este să ai suficientă răbdare până se maturizează copilul și să te asiguri că în timpul reprizelor acesta nu se traumatizează. Copilul își va reveni singur și va adormi din nou în câteva minute. Reține! Nu încerca să îți trezești copilul în timpul pavorului nocturn. Această încercare nu funcționează, iar atunci când îți reușește, totuși, să o faci, copilul se va simți dezorientat și confuz și îi va lua mai mult timp pentru a reveni înapoi la somn. În acest moment nu există tratament pentru pavorul nocturn, însă îl poți preveni prin următoarele acțiuni: - Redu stresul copilului; - Creează o rutină înainte de somn, care este simplă și relaxantă; - Asigură-te că cel mic își ia doza necesară de somn; - Ajută-ți copilul să nu devină prea stresat; - Nu îi permite să se culce foarte târziu. În cazul în care copilul are pavor nocturn în același timp în fiecare noapte, poți încerca să îl trezești cu 15-30 minute înainte de această repriză și să vezi dacă aceasta va ajuta să previi fenomenul. 2. Coșmarurile Coșmarurile, la fel ca și majoritatea viselor, au loc în faza somnului în care creierul este foarte activ. Imaginile vii pe care le generează creierul pot părea la fel de reale ca și emoțiile pe care acesta le generează. Această fază a somnului este denumită REM (Rapid Eyes Movement sau de mișcare rapidă a ochilor), deoarece în cadrul acesteia ochii se mișcă foarte rapid în spatele pleoapelor închise. Coșmarurile apar mai frecvent în a doua parte a somnului, atunci când faza REM este mai îndelungată. Atunci când copilul se trezește după un coșmar, imaginile văzute sunt încă vii și par reale. Astfel, este normal pentru el să simtă frică și să își cheme părinții în ajutor. Către vârsta preșcolară copiii încep să înțeleagă că coșmarurile sunt doar niște vise care nu îi pot afecta. Cu toate acestea, chiar și conștientizarea nu îi ajută să evite frica nocturnă. Chiar și copiii mari pot experimenta asemenea sentimente. Cauzele apariției coșmarurilor La moment nu cunoaștem cu precizie de ce apar coșmarurile. O presupunere este că acestea reflectă fricile și grijile copilului prin care acesta trece în timpul zilei. Coșmarurile se pot întâmpla și atunci când copilul înfruntă stresul sau schimbările din viața sa: o școală nouă, schimbarea locuinței, nașterea fratelui/surorii sau tensiunile în familie. Uneori coșmarurile sunt parte a înfruntării unei traume de către copil: dezastru natural, accident sau traumatism. Pentru unii copii, în special cei cu o imaginație bogată, citirea cărților cu istorii strașnice sau vizionarea unor filme asemănătoare înainte de a merge la culcare, poate genera apariția coșmarurilor. Problemele de comportament la copii: cum le faceți față. Uneori coșmarurile pot fi alcătuite din părți ale evenimentelor suportate în timpul zilei, dar cu o tentă înfricoșătoare. Copilul poate să nu țină minte fiecare detaliu, dar își poate reaminti unele imagini, caracteristici, situații sau fragmente înfricoșătoare. Cum îți poți ajuta copilul Coșmarurile nu pot fi prevenite, însă îl poți ajuta pe cel mic să aibă un somn odihnitor. Ca să se relaxeze, asigură-te că acesta: - Are o oră fixă la care se culcă și se trezește; - Are o rutină a somnului care îl ajută să se relaxeze, se simte în siguranță atunci când adoarme. Aceasta ar putea include o baie, lectură sau discuții liniștite despre evenimentele plăcute din timpul zilei. - Doarme într-un loc plăcut, relaxant și liniștit. Vă poate fi de folos o jucărie de pluș preferată sau o lumină nocturnă lângă pat. - Evită emisiunile TV, filmele sau serialele care generează ulterior coșmaruri. - Cunoaște că coșmarurile sunt doar vise care nu îl pot afecta ulterior în niciun fel. După experimentarea coșmarului discută cu copilul și asigură-l că este în siguranță și că îi vei fi aproape și îl vei ajuta să treacă peste acest fenomen. Asigură-l că ceea ce a văzut nu are nici o legătură cu lumea reală și nu îl va afecta în niciun mod, iar visele urâte pot apare oricui. Ajută-ți copilul să adoarmă din nou povestindu-i ceva plăcut sau oferindu-i jucăria sau plapuma care îi va oferi senzația de siguranță. Pentru majoritatea copiilor pavorul nocturn și coșmarurile nu sunt evenimente severe și nu trebuie să trezească îngrijorări. Discută cu medicul dacă acestea devin prea frecvente, îl împiedică pe cel mic să își ia doza de somn sau vin la pachet cu alte modificări de comportament care îți trezesc îngrijorarea. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: pavor nocturn coșmar la copii Sursa foto: verywellhealth.com Sursa: nhs.uk, kidshealth.org