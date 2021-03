Vorbe Bune cu Lilu – 9 martie 2021. Partea 1

13:30

Acum un an în Republica Moldova a fost depistat primului caz de Covid-19. Pe data de 7 martie 2020, o femeie a fost primul pacient din ţară, diagnosticat cu noul coronavirus. In cele 365 de zile şi nopţi, medicii au făcut minuni.. în cadrul unui sistem de sănătate bolnav şi rămolit.