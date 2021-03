Dreapta Nistrului a devenit atractivă pentru Transnistria, când este vorba despre salarii: 8108:5205 lei

12:50

"Observatorul de Nord" a lansat în luna februarie un concurs cu prilejul sosirii primăverii. Pentru că acest anotimp se asociază cu femeia, cu mama, am decis să dedicăm concursul mamei. Recent am făcut totalurile și în urma votării, au fost desemnați deținătorii locurilor I, II și III a căror fotografii au adunat cele mai multe […]