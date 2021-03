Toți cetățenii români din R. Moldova se pot înscrie pe listele de așteptare pentru vaccinare anti-COVID

17:00

Kremlinul s-a declarat „alarmat” în urma unui articol din New York Times despre faptul că Statele Unite ar pregăti o serie de contraatacuri clandestine împotriva rețelelor de computere din Rusia. Este o informație alarmantă (...)”, le-a spus jurnaliștilor purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, adăugând că ar fi o „crimă cibernetică internațională”, dacă s-ar adeveri.Articolul din New York Times a apărut pe 7 martie, după ce consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Jake Sullivan, a spus, luna trecută, că Washington-ul va răspunde în decurs de câteva săptămâni atacurilor cibernetice ale Rusiei. Oficiali ai comunității de informații americane cred că Rusia se află în spatele unei operațiuni masive cunoscută ca SolarWinds în care hackerii au spart, anul trecut, rețelele unor instituții publice și private din Statele Unite, experții considerând că amenințarea încă nu a fost neutralizată.Rusia a respins acuzațiile. New York Times a citat surse anonime, spunând că replica americană este gândită așa încât să fie evidentă pentru liderul rus Vladimir Putin și serviciile de informații ale acestuia, dar nu și pentru restul lumii.