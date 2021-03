Scriitorii Nicolae Dabija și Aurelian Slivestru, internați cu COVID-19

10:10

Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer Inc. și BioNTech SE a reușit să neutralizeze o nouă variantă a răspândirii rapide a coronavirusului în Brazilia, potrivit unui studiu de laborator publicat luni în New England Journal of Medicine. Sânge prelevat de la oameni cărora li se administraseră vaccinul a neutralizat o variantă modificată care conține aceleași mutații