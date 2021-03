Reacția lui Codreanu la declarațiile Ambasadorului Ioniță, despre retragerea cetățenii române a ex-premierului „ROMÂNOFOB” Ion Chicu: NU renunț

14:40

Președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj către cetățeni la un an de când a fost confirmat primul caz de COVID-19 în Republica Moldova. „Un an de când luptăm cu pandemia. Un an care pare cât un secol. Un an greu pentru profesori, antreprenori, agricultori, pentru familii cu copii și pentru bătrâni singuri. Un …