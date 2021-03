Peste 20 de mii de tone de grâu din rezerva de stat vor fi împrumutate agenților economici

13:10

Un copil de un an și nouă luni a murit astăzi, 4 martie, căzând în gol de la etajul nouă al unui bloc de locuit din capitală, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a parvenit aproape de ora 12.00, iar la fața locului, pe... The post Un copil de nici doi ani a murit căzând în gol de la etajul nouă appeared first on Portal de știri.