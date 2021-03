VIDEO// Cine este femeia care e mereu pregătită să-și sacrifice sănătatea și chiar viața pentru Maia Sandu

10:20

Consultările pe care le poartă Maia Sandu cu societatea civilă cu privire la depășirea crizei politice, amintesc de perioada când Vladimir Plahotniuc implica societatea civilă loială, atunci când dorea să-și promoveze vreo idee năstrușnică, a declarat președintele PSRM, Igor Dodon, la emisiunea de vineri. Liderul PSRM susține că este un know how pentru Republica Moldova […]