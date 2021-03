Situația privind îmbolnăvirile prin infecția COVID-19 în municipiul Chișinău

13:40

Primăria Chișinău informează că pe teritoriul municipiului este înregistrată o creștere constantă a numărului de îmbolnăviri prin infecția COVID-19, incidența fiind înaltă cu prezența cazurilor grave și foarte grave. Astfel, conform datelor din 21.02.2021, în total sunt înregistrate 75701 cazuri confirmate de coronavirus. De asemenea, 67480 cazuri sunt recuperate, iar 1204 peroane cu decedat. Sub... The post Municipiul Chișinău rămâne în continuare în alertă epidemiologică sporită prin infecția COVID-19, cu persistența cazurilor grave și foarte grave appeared first on Stop COVID-19.