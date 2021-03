Autoritățile au majorat numărul locurilor pentru bolnavii cu COVID-19 în spitale

11:20

Măsuri restrictive și de autoizolare, anti-recorduri de cazuri noi şi decese, spitale aglomerate, medici epuizați, eforturi considerabile și consolidate ale autorităților de gestionare a pandemiei. Astfel a decurs ultimul an pentru țara noastră, care a înregistrat primul caz de COVID-19 pe data de 7 martie 2020. A fost un an plin de provocări, incertitudine, dar [...]