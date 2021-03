Unele țări revin la normal, altele la restricții mai dure. Ultimele actualizări despre COVID-19 la nivel mondial

21:20

Într-un interviu pentru presa română, primarul general, Ion Ceban, spune că a preluat cea mai coruptă instituție din Republica Moldova atunci când a câștigat Primăria Chișinău. „Ceea ce am găsit eu la Primăria Chișinău, după părerea mea este dezastru. Am preluat cea mai coruptă instituție din Republica Moldova. Este foarte complicat să faci schimbări în […] Articolul Ion Ceban, pentru presa română: Am preluat cea mai coruptă instituție din Moldova apare prima dată în sinteza.org.