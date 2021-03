Suspans încheiat. Ce au dezvăluit Harry și Meghan în interviul-șoc acordat vedetei Oprah Winfrey

10:30

Mihaela Bilic a vorbit la Digi24 despre pastilele anti-obezitate. Medicul nutriționist spune că unele pastile ajută la reducerea kilogramelor în plus, dar „vin la pachet cu efecte colaterale”. În plus, spune Bilic, „nu am pastila anti-obezitate, deși pe internet circulă o reclamă cu imaginea mea. De asta am venit, să audă toată țara”. Mihaela Bilic, medic nutriționist: N-am pastila antiobezitate, cu toate că pe internet există o reclamă cu imaginea mea, în care se arată... nu știu... niște prafu...