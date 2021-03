Șanse mici ca Ion Chicu să rămână fără cetățenie română; Ce spune ambasadorul României

09:30

Președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii la mai multă responsabilitatea și le-a transmis un mesaj privind importanța vaccinării, cu ocazia împlinirii a unui an de zile de la înregistrarea primului caz de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova. „A trecut un an de când a fost confirmat primul caz de Covid-19 în țara noastră. Un […] Articolul Un an de pandemie în Moldova; Mesajul Maiei Sandu apare prima dată în Cotidianul.