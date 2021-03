COVID-19: Orheiul, pe locul patru, după numărul de îmbolnăviri, în ultimele 24 de ore. După numărul de decese, de la începutul pandemiei, pe locul trei

12:15

Ieri seara, din cauza depunerilor de greață și zăpadă pe firele de curent electric, au apărut probleme de furnizare a energiei electrice în 24 de localități, iar azi dimineața, la ora 09:30 numărul lor a ajuns la 64. Potrivit Premier Energy, mai multe cabluri nu au rezistat sub greutatea omătului și s-au rupt sau au ...The post Fără electricitate, din cauza gheții. Orheiul, cel mai afectat raion first appeared on Radio Orhei.