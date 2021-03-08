Анонс мероприятий на 9 марта

16:10

С начала февраля Президент ПМР Вадим Красносельский с инспекцией объездил все города и районы республики. Глава государства проверил, как выполнена реконструкция соцобъектов, а также оценил ход ремонтных работ, которые ещё ведутся в населённых пунктах по программе Фонда капвложений. Фото пресс-службы Президента ПМР Тэги в соцсети 2: Президент Фонд капвложений Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3: