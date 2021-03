(foto) „Eu nu sunt un atașament al unui bărbat, eu sunt o individualitate.” Mesajele mai multor femei în cadrul unui proiect fotografic

16:15

Astăzi înregistrăm un an de la primul caz de COVID-19 înregistrat în Moldova, care a fost depistat pe 7 martie 2020. Un an deloc ușor, un an în care mulți realmente au supraviețuit în fața provocărilor. Iar pentru a ne reaminti un pic prin ce am trecut cu toții, acest articol vine să înglobeze cele mai importante momente ale anului pandemic. De la declarații politice nechibzuite și recorduri zilnice de cazuri noi de COVID-19, până la „colapsul" economic și istorii reale ale oamenilor care au trecut prin ambele forme ale virusului (grave și ușoare).