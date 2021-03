Ex-președintele RM Igor Dodon a felicitat toate femeile cu ocazia zilei de 8 martie

14:00

Pe parcursul a 3 zile, primarul general Ion Ceban a avut mai multe întrevederi productive în România și anume cu reprezentanții ai mai multor asociații. Potrivit acestuia, primarul s-a întâlnit cu membri ai asociației Municipalităților din România, asociației internaționale a City Managerilor, dar și ai asociației City managerilor din Romania.„În cadrul discuţiilor am făcut schimb de opinii și experiențe și am stabilit obiective de colaborare pe viitor cu primarii din Buzău, Iași, Suceava, Hunedoara, Oradea. La fel, am avut mai multe întrevederi cu primarii sectoarelor București, reprezentanți ai Camerei deputaților și ai Senatului și specialiști din diverse domenii din cadrul primăriilor, ai unor companii, precum și cu vechi prieteni”, a punctat acesta. Edilul afirmă că a avut o vizită plină de evenimente. Ceban mai spune că mai mulți primari, dar și reprezentanți ai Administrației Publice Centrale și Locale vor veni în vizită la Chișinău. „Totodată, vom merge în mai multe orașe din România pentru schimb de experiențe și bune practici. Astăzi sunt la Brașov, iar în zilele următoare am programate întrevederi cu mai mulți oficiali”, a conchis primarul.