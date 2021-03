Un adolescent de 17 ani din Glodeni, găsit mort într-un apartament din capitală; Care ar fi motivul decesului

16:20

Un an de când a fost confirmat primul caz de Covid în RM; Maia Sandu: Deciziile nu au fost luate la timp sau au fost greșite La un an de când a fost confirmat primul caz de Covid-19 în Republica Moldova, președintele Maia Sandu acuză guvernarea controlată de PSRM că deciziile nu au fost luate la timp sau au fost greșite. „A fost un an în care economia a suferit foarte mult din cauza pandemiei, secetei și iresponsabilității celor de la guvernare, iar sistemul de sănătate a ajuns în prag de colaps...