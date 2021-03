COVID-19 Nisporeni: Un caz de infectare cu noul coronavirus și un deces, înregistrate în ultimele 24 ore în raion

14:10

Reprezentanții Consiliului raional Nisporeni și ai Primăriei orașului au adus astăzi, 2 martie, un omagiu de comemorare pentru cei căzuți în războiul de pe Nistru din 1992. Evenimentul de comemorare s-a desfășurat la Monumentul Eroilor din orașul Nisporeni. Toți cei prezenți și-au exprimat recunoștința pentru toți veteranii care au luptat... The post Victimele războiului din 1992, comemorate la Nisporeni: S-au scurs 29 ani. Problema transnistreană rămâne un „conflict înghețat” appeared first on Portal de știri.